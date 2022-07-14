Ширвиндт снял видео на улице Москвы: "Вот до чего доводит людей нищета"

Михаил Ширвиндт стал свидетелем необычного поведения женщины на улице Москвы. Телеведущий решил, что на странный поступок её толкнула нищета.

Сын Александра Ширвиндта заснял на видео, как некая молодая женщина проводит странные манипуляции со своим автомобилем.

"Девка заклеивает номер автомобиля Bentley, последняя модель, ну, чтобы не платить", — объяснил поведение владелицы дорогого автомобиля ведущий YouTube-шоу "Съедобное-Несъедобное".

Далее Ширвиндт-младший показал похожую модель автомобиля с ценой, которая составляет более 65 миллионов рублей.

"Сейчас всем тяжело, держимся", — подписал видео телеведущий.

Ранее Михаил Ширвиндт поделился кадрами из Рима с огромными очередями. Он решил, что видео может стать отличным сюжетом для репортажей Владимира Соловьёва и Дмитрия Киселёва об "ужасах Европы".