Анатолий Белый об уходе из МХТ и отъезде за рубеж: "Выхожу из своего Египта"

Анатолия Белого в нескольких спектаклях МХТ заменит Константин Хабенский, так как востребованный актёр принял решение уехать из России из-за своих политических взглядов.

Анатолий Белый признался, что потерял многих друзей, так как не сошёлся с ними во мнениях по поводу происходящих в мире событий.

49-летний актёр порвал с МХТ, в котором был одним из ведущих артистов. Он играл Мастера в спектакле по произведению Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" и многих других любимых зрителями постановках.

Объяснил он своё решение об отъезде тем, что не хотел подставлять театр.

"Сразу предвосхищу разного рода мысли: я не превозношу себя, я не на белом коне, я сам выхожу из своего Египта каждый день, и многое не удается, но я стараюсь", — признался звезда МХТ.

Ранее художественный руководитель МХТ Константин Хабенский выразил свою позицию по поводу того, что происходит с обществом на фоне спецоперации на Украине.