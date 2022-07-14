Анатолия Белого в нескольких спектаклях МХТ заменит Константин Хабенский, так как востребованный актёр принял решение уехать из России из-за своих политических взглядов.
Анатолий Белый признался, что потерял многих друзей, так как не сошёлся с ними во мнениях по поводу происходящих в мире событий.
49-летний актёр порвал с МХТ, в котором был одним из ведущих артистов. Он играл Мастера в спектакле по произведению Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" и многих других любимых зрителями постановках.
Объяснил он своё решение об отъезде тем, что не хотел подставлять театр.
"Сразу предвосхищу разного рода мысли: я не превозношу себя, я не на белом коне, я сам выхожу из своего Египта каждый день, и многое не удается, но я стараюсь", — признался звезда МХТ.
Ранее художественный руководитель МХТ Константин Хабенский выразил свою позицию по поводу того, что происходит с обществом на фоне спецоперации на Украине.
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