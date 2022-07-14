Поплавская о позиции звёзд, выступающих против СВО: "Ну и что вы мне сделаете?"

Звезда фильма "Про Красную Шапочку" Яна Поплавская возмущена тем, что многие критикующие спецоперацию на Украине звёзды, по прежнему участвуют в российских проектах.

Поплавская убеждена, что людям, которые не согласны с позицией российских властей по поводу СВО, нельзя давать второй шанс. Ранее она жёстко раскритиковала шоумена Максима Галкина, а теперь вспомнила о тех знаменитостях, которые планируют работать в России, несмотря на оппозиционные взгляды.

"А в это время Ургант почему-то назначил концерт на 28 ноября, у Макаревича ещё когда-то, и актриса Ауг, которая поливает страну, и прямо говорит: "Ну и что вы мне сделаете? Ну и что? А я сейчас участвую в трех проектах". Это как? Это немыслимо ни для какой страны. Это плевок людям в лицо, людям, которые у себя отрывают копеечки свои, жертвуют в фонды", — цитирует слова актрисы издание "Народные новости".

Звезда советского кинематографа призвала каждого гражданина РФ не требовать ничего от Родины, а думать над тем, чем он может помочь своей стране.