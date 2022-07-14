Эксперт РАН о попытках США вытеснить РФ с мирового рынка: "Гибридная война"

Эксперт РАН и межведомственной рабочей группы Минэкономразвития Людмила Варфоломеева объяснила, удастся ли США вытеснить Россию из торговли продовольствием.

Директор Центра стратегического развития Людмила Варфоломеева прокомментировала намерение Америки оставить Россию без заграничного рынка сбыта продовольственных товаров.

Варфоломеева не считает этот сценарий развития событий вероятным. Она назвала подобные заявления происками, которые являются частью гибридной войны.

"Штаты, я думаю, через полгода столкнуться с очень серьезными проблемами у себя. Не только это глобальная рецессия, на которую они обрекают себя, но еще и всё идет к тому, что доллар потеряет свой статус именно такой серьезной валюты для операций на международных рынках. Индия недавно тоже приняла решение относительно того, чтобы оплата всех операций шла по рупиям (национальной валюте), мы в свое время — тоже буквально 1,5 месяца назад приняли решение относительно того, чтобы за газ нам платили рублями", — объяснила эксперт РАН.

Сотрудник Российской академии наук напомнила, что ранее в США работал отдельный департамент, который серьезно занимался исследованиями России, русского мира и так далее.

"А сейчас, по сути дела, после наших реформ, когда на троих сообразили Беловежскую пущу, они посчитали, что Россия — теперь уже так себе страна, которой можно управлять, как говорится, она будет плыть в фарватере, который ей указали", — отметила Варфоломеева.

Эксперт предсказала формирование многополярного мира.

"Евро уже достиг минимума. Штаты тоже хитренькие, они все делали для того, чтобы Европа перестала быть серьезным, мощным где-то в каких-то позициях конкурентом", — сказала Директор Центра стратегического развития, отметив обмельчание уровня современных западных политиков.