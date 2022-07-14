Мария Шукшина о ВОЗ: "Цирк уродов и деградантов"

Актриса Мария Шукшина негативно отозвалась о Всемирной организации здравоохранения, признавшей наличие третьего пола.

Звезду театра и кино, которая активно выступает против вакцинации от коронавируса, возмутило заявление ВОЗ о том, что пол не ограничивается только мужчинами или женщинами, так как есть ещё некая третья половая принадлежность.

"В ответ России надо сделать заявление, что человеческий род не ограничивается Homo Sapiens, и есть ещё Homo Nonsapiens. А также выйти наконец из этого цирка уродов и деградантов", — такой пост появился в микроблоге заслуженной артистки России.

Ранее доктор Александр Мясников негативно отнёсся к новости о возвращении масочного режима в России и также обратил внимание на то, ВОЗ официально признало существования 3-го пола.