Валдис Пельш о Максиме Галкине: "Не могу сказать, что наше общение изменилось"

После начала спецоперации на Украине Чулпан Хаматова и Максим Галкин эмигрировали из страны. За это звёзд подвергли резкой критике. Валдис Пельш высказался об отношении к уехавшим коллегам.

Валдис Пельш не присоединился к тем, кто осуждает знаменитостей за эмиграцию. Он относится к уехавшим звёздам нейтрально.

Ведущий шоу "Угадай мелодию" вспомнил, что общался с Галкиным за полгода до его отъезда в Израиль. Он отметил, что отъезд супруга Аллы Пугачёвой никак не повлиял на их отношения.

"Не могу вам сказать, что наше общение изменилось", — сказал телеведущий.

Пельш рассказал, что посмотрел один выпуск шоу Галкина "Музыкалити", но он не вызвал в нём желания повторить нечто подобное.

"Я занимаюсь тем, что мне нравится. За семь лет у меня вышло 13 документальных фильмов. Все они были показаны на "Первом канале" и успешно набирают просмотры на YouTube. Вот это мне интересно", — цитирует слова Пельша "Комсомольская правда".

Не стал Пельш осуждать и Чулпан Хаматову, которая после начала СВО обосновалась в Латвии. Он вспомнил, что знакомство с актрисой состоялось на программе "Розыгрыш", когда звезду театра и кино посадили на муляж бомбы.

В конце марта сообщалось, что Валдис Пельш попал в больницу из-за проблем с сердцем.