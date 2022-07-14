Недавно на сайте объявлений в Петрозаводске появилось очень небанальное объявление — о продаже срезанного с городских дорог асфальта.
Как пишет karelinform.ru, деловая хватка подрядчиков возмутила одного из горожан, который и донёс информацию о происходящем до сведения мэра.
Сейчас дороги Петрозаводска активно ремонтируют. Согласно утверждённому плану, подрядчику — компании "АБЗ-Дорстрой" — предстоит отремонтировать 16 улиц.
Однако после того, как открылось намерение субподрядчиков продать срезанный асфальт в интернете, их действия будут контролироваться гораздо строже.
Ранее стало известно, что на ремонт карельских дорог из бюджета было выделено порядка 10 млрд рублей.
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