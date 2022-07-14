Собчак пристыдила "Царьград ТВ": Как вообще можно радоваться гибели мирных?

Ксения Собчак упрекнула авторов Telegram-канала "Царьград ТВ" в том, что они радуются "чудовищному горю", произошедшему в Виннице, где пострадали мирные жители. Представители канала поспешили ответить журналистке.

Собчак опубликовала в своём микроблоге пост, сделав скрин на сообщение "Царьграда ТВ", в котором сообщается, со ссылкой на местные экстренные службы, что во время обстрела в Виннице 12 человек погибли, около 30 пострадали.

"Может быть, почувствовав боль на своей шкуре, подумают о Новой Каховке, Донецке и других городах Донбасса?" — задаются вопросом в Телеграм-канале.

Ксения Собчак от возмущения начала свой пост с ругательства. Журналистка посочувствовала мирному населению двух сторон этого конфликта.

"Б…., как это назвать вообще? Огромное чудовищное горе. Пишут, что мог быть убит ребёнок в Виннице, несколько дней назад был убит ребёнок в Донбассе, а сколько детей с обеих сторон убиты с 24 февраля? Как этому можно радоваться? Как вообще можно радоваться гибели мирных? Кровожадное кровавое людоедство", — выразила своё мнение Ксения Анатольевна.

Авторы "Царьграда ТВ" тут же привели свои доводы в этом споре, обрушившись на журналистку с традиционным упрёком о том, где она была эти восемь лет.

"Мадам Кровавая Барыня вдруг вспомнила о детях Донбасса? А Барыня не желает Аллею Ангелов посетить? Посмотреть в глаза погибших донбасских детей?" — написали в микроблоге, уверив, что в их посте нет радости.

Ранее Ксения Собчак прокомментировала новость о том, что жителя Нижнего Новгорода оштрафовали на 30 тысяч рублей за то, что он в своём посте ВК взял в кавычки слово спецоперация.