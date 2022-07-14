В Екатеринбурге проведут "Гомофобный пикник": У нас была "Неделя гордости ЛГБТ"

В Екатеринбурге планируют провести "Гомофобный пикник". Организаторы пикника отметили, что "люди, не разделяющие определённые взгляды, тоже вполне себе нормальны".

Мероприятие приурочено к так называемой "Традиционной недели". Лидер движения "Содружество" Артём Власов объяснил, что участники праздника соберутся не для того, чтобы призывать к унижению и уничтожению, а для того, чтобы играть в настольные игры и трапезничать.

В рамках пикника покажут фильм "Турист" с Джонни Деппом в главной роли. Таким образом жители уральской столицы хотят выразить поддержку актёру.

"У нас была "Неделя гордости ЛГБТ", где каждое мероприятие преподносилось как для людей ЛГБТ-взглядов. Мы подумали: почему люди традиционных взглядов не могут провести схожее? Кто-то может затронуть тему против ЛГБТ, но это не значит, что мы хотим их как-то уничтожать или унижать", — цитирует слова Власова издание "Подъём".

Глава "Содружества" объяснил, что название "Гомофобный пикник" было выбрано лишь для привлечения внимания.

Ранее Ксения Собчак высказалась по поводу нового закона, предусматривающего ответственность за пропаганду ЛГБТ.