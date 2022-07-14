Юрист Симонов предупредил россиян о чёрных кредиторах: маскируется под ломбард

Нелегальные кредиторы начали повально предлагать свои услуги россиянам в мессенджерах и соцсетах. По словам юриста Михаила Симонова, зачастую незаконные фирмы маскируются под известные компании, чем вводят в заблуждение доверчивых граждан.

К примеру, чёрные кредиторы могут представиться сотрудниками:

ломбарда,

инвестиционной фирмы,

криптовалютной корпорации,

кредитного потребительского кооператива.

По словам Симонова, мошенники запросто якобы одобряют кредит, а потом начинают "тянуть" деньги из оформителя.

"Иногда действуют до банального просто: одобряют кредит и предлагают оплатить курьера, который якобы доставит наличные", — пояснил юрист в беседе с интернет-изданием "Подмосковье Сегодня".

Когда дело доходит до оформления, то доверчивый клиент получает документы от абсолютно другой фирмы и под бешеные проценты. При этом зачастую, люди даже не читают, что написано в договоре, что недопустимо.

"Мелким шрифтом указано уже другое название организации, а льготный период сокращён до одного месяца. Первый день просроченного платежа может стоить 5% от оставшейся суммы выплаты, второй — уже 50%, а третий — все 500%", — резюмировали эксперты.