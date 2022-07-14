В Карелии отказали в жизненно необходимом лекарстве тяжело больному ребёнку

Десятилетней девочке из Карелии с серьёзным заболеванием лёгких отказали в жизненно необходимом лекарстве. Согласно информации, региональный Минздрав не предоставил ребёнку ингаляционный препарат, чем поставил под угрозу здоровье малышки.

Родители были вынуждены обратиться в прокуратуру.

"Прокуратура организовала проверку и подала в суд иск, требуя обязать министерство обеспечить маленькую пациентку лекарством на весь период лечения", — пишет karelinform.ru.

Суд удовлетворил требование прокуроров и обязал Минздрав предоставить необходимый препарат. Девочка получит лекарство в ближайшее время.