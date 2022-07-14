Десятилетней девочке из Карелии с серьёзным заболеванием лёгких отказали в жизненно необходимом лекарстве. Согласно информации, региональный Минздрав не предоставил ребёнку ингаляционный препарат, чем поставил под угрозу здоровье малышки.
Родители были вынуждены обратиться в прокуратуру.
"Прокуратура организовала проверку и подала в суд иск, требуя обязать министерство обеспечить маленькую пациентку лекарством на весь период лечения", — пишет karelinform.ru.
Суд удовлетворил требование прокуроров и обязал Минздрав предоставить необходимый препарат. Девочка получит лекарство в ближайшее время.
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