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Звезда "Сватов" отреклась от экранных дедушки и бабушки из-за СВО

Общество

Актриса, сыгравшая в сериале "Сваты" внучку главных героев Анна Кошмал, порвала отношения с Фёдором Добронравовым и Татьяной Кравченко из-за разных взглядов на спецоперацию на Украине.

Молодая актриса не смогла смириться с тем, что люди, которых она на киноэкране называла бабушкой и дедушкой, поддержали решение руководства РФ начать СВО. Кошмал отказывается общаться с артистами, сыгравшими Ивана Будько и Валюху.

Девушка открыто заявила о своей непримиримой позицией по отношению к киношным родственникам.

"Я хочу, чтобы они видели и помнили, какие искренние чувства я к ним испытывала", — объяснила Анна.

Ранее российский парламентарий Султан Хамзаев призвал запретить сериал "Сваты", так как к созданию картины приложил руку президент Украины Владимир Зеленский.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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