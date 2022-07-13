Стали известны обороты компании Ставропольского края, руководители которой предстанут перед судом по обвинению в нанесении рекордного ущерба природе.
Сообщается, что бизнесмены, против которых заведены уголовные дела, владели несколькими компаниями.
Ранее в Перми бизнесменов уличили в продаже "стратегически важных ресурсов" за границу.
По информации издания newstracker.ru, выручка компании "Нерудстрой", генеральный директор которой Дмитрий Ставицкий находится под арестом, в прошлом году составила 201,3 млн рублей. Чистая прибыль организации — около 5 млн рублей.
Брат гендиректора предприятия, Виктор Ставицкий, которого также обвиняют по данному делу, осенью 2021 стал главой фирмы со схожим названием — "Нерудстрой СК". Братья Ставицкие руководили ещё несколькими компаниями, специализирующимися на добыче и продаже песка и гравия.
Следственные органы считают, что предприниматели нанесли вред окружающей среде в размере 48 млрд рублей.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Автор CNN попытался проанализировать ситуацию на Украине.