Компания, нанёсшая рекордный ущерб природе, заработала 201 млн рублей

Стали известны обороты компании Ставропольского края, руководители которой предстанут перед судом по обвинению в нанесении рекордного ущерба природе.

Сообщается, что бизнесмены, против которых заведены уголовные дела, владели несколькими компаниями.

Ранее в Перми бизнесменов уличили в продаже "стратегически важных ресурсов" за границу.

По информации издания newstracker.ru, выручка компании "Нерудстрой", генеральный директор которой Дмитрий Ставицкий находится под арестом, в прошлом году составила 201,3 млн рублей. Чистая прибыль организации — около 5 млн рублей.

Брат гендиректора предприятия, Виктор Ставицкий, которого также обвиняют по данному делу, осенью 2021 стал главой фирмы со схожим названием — "Нерудстрой СК". Братья Ставицкие руководили ещё несколькими компаниями, специализирующимися на добыче и продаже песка и гравия.

Следственные органы считают, что предприниматели нанесли вред окружающей среде в размере 48 млрд рублей.