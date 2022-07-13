Доктор Мясников о возвращении масочного режима: "Ничему не учимся или как?"

Доктор Александр Мясников негативно отнёсся к новости о возвращении масочного режима в России. Такие рекомендации дала Всемирная организации здравоохранения.

Мясников переслал новость из микроблога Владимира Соловьёва, которая гласит, что ВОЗ призывает все страны мира вернуть масочный режим из-за новой волны коронавируса.

Александр Мясников опасается, что в России последуют данному совету.

"Ну что: берём под козырёк? Брали уже…… Посмотрим сейчас — ничему не учимся или как? И кстати: ВОЗ официально признало существования 3-го пола", — написал медик.

Ранее стало известно, что в Москве рекомендовали носить маски в закрытых помещениях.

Александр Мясников даже в эпоху разгара пандемии COVID-19 призывал отказаться от масок и перчаток, так как ни то, ни другое, по его мнению, не защищает от заражения коронавирусом.