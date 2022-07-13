Доктор Александр Мясников негативно отнёсся к новости о возвращении масочного режима в России. Такие рекомендации дала Всемирная организации здравоохранения.
Мясников переслал новость из микроблога Владимира Соловьёва, которая гласит, что ВОЗ призывает все страны мира вернуть масочный режим из-за новой волны коронавируса.
Александр Мясников опасается, что в России последуют данному совету.
"Ну что: берём под козырёк? Брали уже…… Посмотрим сейчас — ничему не учимся или как? И кстати: ВОЗ официально признало существования 3-го пола", — написал медик.
Ранее стало известно, что в Москве рекомендовали носить маски в закрытых помещениях.
Александр Мясников даже в эпоху разгара пандемии COVID-19 призывал отказаться от масок и перчаток, так как ни то, ни другое, по его мнению, не защищает от заражения коронавирусом.
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Подобная тактика применялась в Карабахе азербайджанцами против Армении.