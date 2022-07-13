Алексей Панин после съёмок в Москве лишился переднего зуба: "Ударили"

Алексей Панин рассказал, какими неприятностями для него закончились съёмки в Москве. Актёру пришлось прикрывать лицо рукой, чтобы публика не увидела его увечье.

Звезда фильма "Жмурки" анонсировал своё недавнее интервью под названием "Жизнь против вранья". Актёр признался, что лишился переднего зуба. Панин кратко объяснил, что с ним произошло.

"Не могу улыбаться, потому что у меня всё-такие вылетела коронка, чего я боялся. После съёмок в Москве всё-таки она вылетела", — сказал Алексей.

Ранее Панин уже жаловался публике на проблему с зубом.

"На съёмках ударили. В России стоматологи делают бесплатно, а здесь за имплант жаба душит платить, но я боюсь, что если так пойдёт дальше, то я потеряю его скоро", — жаловался актёр.

Когда именно он посетил Россию, Панин не уточнил. Актёр объяснял, что опасается приезжать на родину, так как он активно критикует спецоперацию на Украине. Таким образом звезда кино лишился заработка в родной стране.

"В Россию я въехать смогу, но я опасаюсь, могу ли я оттуда выехать", — говорил артист.