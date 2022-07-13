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Собчак: "Макаревич в эмиграции, а Яшин на грани тюрьмы"

Общество

Ксения Собчак рассказала о своих спорах с политиком Ильёй Яшиным, которого в настоящий момент судят за фейки о ВС РФ. Журналистка признала, что России не нужна революция.

Собчак: "Макаревич в эмиграции, а Яшин на грани тюрьмы"

Собчак вспомнила, как доказывала Илье Яшину о том, что систему нужно менять изнутри постепенно.

"Такое политическое искусство маленьких шагов: не революция, а эволюция. Прошло время и это время нас рассудило. России оказалось не нужно ни то, ни другое. Только русский мир. Только хардкор", — написала звезда ТВ и интернета.

Собчак образно отметила, что каждый пошёл своей дорогой.

"Макаревич в эмиграции, я — под расследованием по иноагентству, а Яшин — как последовательный революционер, — на грани тюрьмы по уголовному делу за "фейки про российскую армию"", — написала Ксения Анатольевна.

Журналистка подчеркнула, что со многими заявлениями Яшина не согласна, однако "он ей сильно ближе тех, кто его сажает".

"Потому что он честен. Потому что не вор. Потому что не боится", — написала Ксения.

Ранее сообщалось, что депутату Илье Яшину грозит до 15 лет тюрьмы за видео о событиях в Буче.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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