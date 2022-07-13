Юрист Новицкий уверен, что иностранные наёмники избегнут казни в ДНР

Юрист-международник Владимир Новицкий в интервью Pravda.Ru рассказал, почему, по его мнению, иностранные наёмники не будут казнены в ДНР.

Президент Российской секции Международного общества прав человека, правозащитник Владимир Новицкий объяснил, что негативных последствий от казни будет намного больше, чем от самого события.

Эксперт не верит в то, что казни остановят прибытие на Украину новых наёмников из-за рубежа, как это не останавливает преступников, которые продолжают совершать противоправные действия, несмотря на угрозу наказания.

"Я не думаю, что, на самом деле, ДНР будет приводить такие приговоры в исполнение. Я думаю, что будет какая-нибудь отсрочка, что-нибудь еще, просто как такой Дамоклов меч, который висит над ними… Сам факт казни, к сожалению, будет только негативным следом на биографии ДНР. Поэтому, я не думаю, что они будут исполнять приговор, который вынесли, в ближайшем обозримом будущем", — выразил свою точку зрения Новицкий.

Правозащитник объяснил, что гуманного способа лишать людей жизни ещё не придумали.

Юрист-международник рассказал также о нормах Женевской конвенции.

"На самом деле, здесь есть некоторые нюансы, поскольку комбатанты за участие в боевых действиях не подлежат наказанию. Но если они совершили военное преступление — расстрелы или какие-то другие злодейские действия в отношении мирных жителей, они подлежат ответственности и к ним может быть применена высшая мера наказания, которая существует в конкретной державе", — отметил Новицкий.