Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
CNN: две измученные армии не могут нанести решающие удары на востоке Украины
Собчак: "Макаревич в эмиграции, а Яшин на грани тюрьмы"
Кулеба: Киев хочет, чтобы Россия вернула территории
Посольство КНДР: Пхеньян признал независимость Луганской Народной Республики
На Украине начали продавать торты с фото погибших российских военных
Рогов: с жителей Запорожья, которые отказались идти в ВСУ, будут сняты обвинения
Аварийно-спасательный отряд в Подмосковье скинул флаг Украины с опоры ЛЭП
ВС РФ нанесли ракетные удары по объектам ВСУ в Запорожье
Еврокомиссия: ЕС и Россия не обсуждали блокировку транзита в Калининград

Юрист Новицкий уверен, что иностранные наёмники избегнут казни в ДНР

Общество

Юрист-международник Владимир Новицкий в интервью Pravda.Ru рассказал, почему, по его мнению, иностранные наёмники не будут казнены в ДНР.

Юрист Новицкий уверен, что иностранные наёмники избегнут казни в ДНР

Президент Российской секции Международного общества прав человека, правозащитник Владимир Новицкий объяснил, что негативных последствий от казни будет намного больше, чем от самого события.

Эксперт не верит в то, что казни остановят прибытие на Украину новых наёмников из-за рубежа, как это не останавливает преступников, которые продолжают совершать противоправные действия, несмотря на угрозу наказания.

"Я не думаю, что, на самом деле, ДНР будет приводить такие приговоры в исполнение. Я думаю, что будет какая-нибудь отсрочка, что-нибудь еще, просто как такой Дамоклов меч, который висит над ними… Сам факт казни, к сожалению, будет только негативным следом на биографии ДНР. Поэтому, я не думаю, что они будут исполнять приговор, который вынесли, в ближайшем обозримом будущем", — выразил свою точку зрения Новицкий.

Правозащитник объяснил, что гуманного способа лишать людей жизни ещё не придумали.

Юрист-международник рассказал также о нормах Женевской конвенции.

"На самом деле, здесь есть некоторые нюансы, поскольку комбатанты за участие в боевых действиях не подлежат наказанию. Но если они совершили военное преступление — расстрелы или какие-то другие злодейские действия в отношении мирных жителей, они подлежат ответственности и к ним может быть применена высшая мера наказания, которая существует в конкретной державе", — отметил Новицкий.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Популярное
Силовые структуры
Кнутов: ВС РФ пропустили удар HIMARS по Новой Каховке из-за военной хитрости ВСУ

Подобная тактика применялась в Карабахе азербайджанцами против Армении.

Кнутов: ВС РФ пропустили удар HIMARS по Новой Каховке из-за военной хитрости ВСУ
В МИД РФ пообещали "болезненный ответ" на западные санкции против России
Политика. Новости и аналитика
В МИД РФ пообещали "болезненный ответ" на западные санкции против России
Мир. Новости мира
SCMP: США обошли Россию в игре великих держав с помощью Украины
Силовые структуры
Алёхин: ВСУ удалось обстрелять Белгород из-за нанесения массированного удара
Александр Артамонов Конфискация по-украински: обман и разбой — норма жизни западной цивилизации Александр Артамонов Игорь Латунский Ветеран КГБ Марин: книги про разведчиков — чушь собачья Игорь Латунский Любовь Степушова Случай в Судаке: защищая участника СВО, не стоит уподобляться украинским фашистам Любовь Степушова
Силовые структуры
Подоляка: русские разнесут польскую армию — так закончится СВО
Силовые структуры
Девушка-военнослужащая ВС РФ из Волгограда погибла в ходе СВО на Украине
ВС РФ нанесли ракетные удары "Искандерами" по военным целям ВСУ в Харькове
Силовые структуры
ВС РФ нанесли ракетные удары "Искандерами" по военным целям ВСУ в Харькове
Последние материалы
Аварийно-спасательный отряд в Подмосковье скинул флаг Украины с опоры ЛЭП
ВС РФ нанесли ракетные удары по объектам ВСУ в Запорожье
Еврокомиссия: ЕС и Россия не обсуждали блокировку транзита в Калининград
Валерия и Пригожин о том, почему не уехали из РФ: мы нужны только здесь
Дуглас Макгрегор рассказал, какую участь Вашингтон уготовил Украине
Эксперт: Снижение аренды для стивидоров Петербурга – капля в море их проблем
Курс доллара поднялся выше евро впервые за 20 лет
В Подмосковье мужчина заявил в полицию на жену за критику спецоперации
Конфискация по-украински: обман и разбой — норма жизни западной цивилизации
Юрист Новицкий уверен, что иностранные наёмники избегнут казни в ДНР
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников