Максим Галкин отреагировал на сообщения о том, что он попал в реанимацию после совершённого на него покушения.
Шоумен внимательно следит за тем, что про него пишут в России. Юморист создал занимательную подборку заголовков, в которых сообщается о злоключениях звезды за рубежом. Прочие перлы российских журналистов тоже не прошли мимо внимания супруга Аллы Пугачёвой.
"Максим Галкин опять появился на публике с синяком";
"Максима Галкина нашли с выпученными глазами в лесу после сообщения о покушении";
"Сбежавший из РФ Максим Галкин получил по заслугам после отъезда в Израиль";
"Зрителей Галкина будут досматривать на наличие яиц";
"Депутат Милонов предложил забрать человеческий паспорт у Галкина", — гласят новости РФ.
У комика к заголовкам СМИ есть ещё и профессиональный интерес. Самые искромётные из них он зачитывает на своих концертах.
"Из лжи про меня в нашей прессе можно уже хит-парад составлять. Каждый день очередная ересь. Некоторые заголовки прямо пародия на жёлтую прессу", — написал юморист.
Галкин ранее показал, что чувствует себя отлично, опубликовав видео, на котором катается с сыном Гарри на велосипеде по парку.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Подобная тактика применялась в Карабахе азербайджанцами против Армении.