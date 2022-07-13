Галкин отреагировал на новости о покушении: "Можно хит-парад составлять"

Максим Галкин отреагировал на сообщения о том, что он попал в реанимацию после совершённого на него покушения.

Шоумен внимательно следит за тем, что про него пишут в России. Юморист создал занимательную подборку заголовков, в которых сообщается о злоключениях звезды за рубежом. Прочие перлы российских журналистов тоже не прошли мимо внимания супруга Аллы Пугачёвой.

"Максим Галкин опять появился на публике с синяком"; "Максима Галкина нашли с выпученными глазами в лесу после сообщения о покушении"; "Сбежавший из РФ Максим Галкин получил по заслугам после отъезда в Израиль"; "Зрителей Галкина будут досматривать на наличие яиц"; "Депутат Милонов предложил забрать человеческий паспорт у Галкина", — гласят новости РФ.

У комика к заголовкам СМИ есть ещё и профессиональный интерес. Самые искромётные из них он зачитывает на своих концертах.

"Из лжи про меня в нашей прессе можно уже хит-парад составлять. Каждый день очередная ересь. Некоторые заголовки прямо пародия на жёлтую прессу", — написал юморист.

Галкин ранее показал, что чувствует себя отлично, опубликовав видео, на котором катается с сыном Гарри на велосипеде по парку.