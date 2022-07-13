Виталий Плотников: "покупка" стажа не позволит уйти на пенсию раньше

Докупленный стаж не позволит людям раньше уйти на пенсию. Об этом заявил директор по развитию пенсионного бизнеса в Инвестиционной группе "Русские Фонды" Виталий Плотников в интервью Pravda.Ru.

Ранее в ПФР по Москве и Московской области сообщили, что работавшие за границей и самозанятые могут "докупить" стаж при нехватке пенсионных коэффициентов. В некоторых случаях россияне самостоятельно делают взносы, формируя пенсию, сообщили в ведомстве.

Плотников полагает, что этим методом будут пользоваться крайне редко. По его мнению, самозанятые и люди, работающие за границей и не имеющие официального стажа, привыкли жить исключительно на свои доходы.

"Зачем им отдавать деньги куда-то? Они эти деньги могут потратить на себя. Не надо покупать стаж. Все будут уходить на пенсию тогда, когда положено", — подчеркнул собеседник Pravda.Ru.