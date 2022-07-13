Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Колташов: у России есть "ошеломительный" ответ на санкции
Пушилин: КНДР признала суверенитет Донецкой Народной Республики
Коротченко: обстрелы ВСУ из HIMARS прекратятся после "полного паралича Украины"
Идея Беглова снизить аренду причалов заморозит работу порта Петербурга
Галкин отреагировал на новости о покушении: "Можно хит-парад составлять"
CNN: телохранитель Байдена подрался с жительницей Иерусалима
Никулин: ядерные эксперименты Киева угрожают всей Европе
Yeni Şafak: Запад хотел больно ударить по России — и проиграл
Астрофизик рассказал, как наблюдать за суперлунием 13 июля

Виталий Плотников: "покупка" стажа не позволит уйти на пенсию раньше

Общество

Докупленный стаж не позволит людям раньше уйти на пенсию. Об этом заявил директор по развитию пенсионного бизнеса в Инвестиционной группе "Русские Фонды" Виталий Плотников в интервью Pravda.Ru.

Виталий Плотников: "покупка" стажа не позволит уйти на пенсию раньше

Ранее в ПФР по Москве и Московской области сообщили, что работавшие за границей и самозанятые могут "докупить" стаж при нехватке пенсионных коэффициентов. В некоторых случаях россияне самостоятельно делают взносы, формируя пенсию, сообщили в ведомстве.

Плотников полагает, что этим методом будут пользоваться крайне редко. По его мнению, самозанятые и люди, работающие за границей и не имеющие официального стажа, привыкли жить исключительно на свои доходы.

"Зачем им отдавать деньги куда-то? Они эти деньги могут потратить на себя. Не надо покупать стаж. Все будут уходить на пенсию тогда, когда положено", — подчеркнул собеседник Pravda.Ru.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Мария Карева, Куратор: Наталия Красовская
Популярное
Силовые структуры
Кнутов: ВС РФ пропустили удар HIMARS по Новой Каховке из-за военной хитрости ВСУ

Подобная тактика применялась в Карабахе азербайджанцами против Армении.

Кнутов: ВС РФ пропустили удар HIMARS по Новой Каховке из-за военной хитрости ВСУ
В МИД РФ пообещали "болезненный ответ" на западные санкции против России
Политика. Новости и аналитика
В МИД РФ пообещали "болезненный ответ" на западные санкции против России
Мир. Новости мира
SCMP: США обошли Россию в игре великих держав с помощью Украины
Силовые структуры
Алёхин: ВСУ удалось обстрелять Белгород из-за нанесения массированного удара
Игорь Латунский Ветеран КГБ Марин: книги про разведчиков — чушь собачья Игорь Латунский Любовь Степушова Случай в Судаке: защищая участника СВО, не стоит уподобляться украинским фашистам Любовь Степушова Александр Трубин Таджикистан попытается урегулировать конфликт в Афганистане при помощи переговоров Александр Трубин
Силовые структуры
Подоляка: русские разнесут польскую армию — так закончится СВО
Силовые структуры
Владимир Зеленский рассчитывает победить РФ в СВО руками поляков
ВС РФ нанесли ракетные удары "Искандерами" по военным целям ВСУ в Харькове
Силовые структуры
ВС РФ нанесли ракетные удары "Искандерами" по военным целям ВСУ в Харькове
Последние материалы
Пушилин: КНДР признала суверенитет Донецкой Народной Республики
Коротченко: обстрелы ВСУ из HIMARS прекратятся после "полного паралича Украины"
Идея Беглова снизить аренду причалов заморозит работу порта Петербурга
Галкин отреагировал на новости о покушении: "Можно хит-парад составлять"
CNN: телохранитель Байдена подрался с жительницей Иерусалима
Никулин: ядерные эксперименты Киева угрожают всей Европе
Yeni Şafak: Запад хотел больно ударить по России — и проиграл
Создать голодомор или скрыть халатность — версии проблем экспорта украинского зерна
Астрофизик рассказал, как наблюдать за суперлунием 13 июля
Политолог: Евросоюз не разблокирует транзит в Калининград из-за позиции Литвы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников