Едкий дым и пробирки с кровью: новосибирцы заявили в СК из-за горящих свалок

Жители Новосибирска, проживающие рядом с полигоном "Левобережный", уверены, что страдают от бронхолёгочных заболеваний, онкологии и аллергии из-за плохих условий жизни.

Население жалуется на едкий дым, исходящий от несанкционированных свалок и предприятия по утилизации медицинских отходов класса В, где можно увидеть пробирки с кровью и другие пугающие вещи.

Одна из жительниц города рассказала о том, что свалку узаконили в 1995 году, Спустя двадцать лет ей присвоили второй класс опасности для окружающей среды, однако, по словам горожанки, полигон не обслуживают должным образом.

"Не пересыпали отходы грунтом, не ставили трубы для отвода фильтрата и биологического газа. Из-за этого на нём постоянно случались пожары. Последний произошёл 15 июля прошлого года. Он был настолько сильным, что люди задыхались. И никто не поинтересовался тем, как мы здесь живём», — цитирует слова жительницы портал Om1.ru.

Женщина пожаловалась на то, что несанкционированные свалки дымят постоянно. Открыть окно в квартире, по её словам, невозможно, так как есть риск получить отравление.