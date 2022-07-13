Белгородцы специально портят своё имущество в надежде на бесплатный ремонт

По сообщению губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, власти пообещали жителям города компенсацию для возмещения ущерба, который был нанесён их домам в результате обстрела со стороны украинских войск 3 июля.

По словам Гладкова, возмещение ущерба будет рассчитано в зависимости от доходов пострадавших семей.

Однако, как сообщает bel.ru, отдельные жители начинают намеренно бить окна или ломать мебель, чтобы провести потом ремонт за счёт города.

"Мы рассматриваем вопрос по имуществу, но будем рассматривать его в зависимости от дохода жителей. К сожалению, кто-то уже сейчас начинает воспринимать эту ситуацию как возможность за счёт других источников сделать ремонт, начинают разбивать кафельную плитку, бить окна", — сказал Гладков.

Глава региона подчеркнул, что все нанесённые повреждения были запротоколированы, и малообеспеченным семьям и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, власти окажут помощь в восстановлении жилья. Однако это не касается владельцев огромных элитных домов с большими бассейнами, добавил Гладков.