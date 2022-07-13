В Перми бизнесменов судят за продажу "стратегически важных ресурсов" за границу

Дзержинский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении двух предпринимателей из Соликамска. Их обвиняют в незаконной переправке леса через границу.

Это уже не первый подобный случай. Ранее сообщалось, что на Дальнем Востоке таможенники изловили банду "чёрных лесорубов".

Как сообщает издание properm.ru, мужчинам грозит наказание по статье ч.1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере).

Согласно данным следствия, весной прошлого года бизнесмены переправили через таможенную границу пиломатериалы хвойных пород общим объёмом 73,2 кв. м на сумму более 809 тыс. рублей.

Один из обвиняемых — руководитель нескольких компаний по лесопереработке, зарегистрированных в Соликамске.