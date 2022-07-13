Сбыт морепродуктов из Приморья увеличился на 20%

Согласно данным Дальневосточной железной дороги, показатели сбыта морепродуктов из Приморья увеличились на 20% в сравнении с предыдущим годом. Часть товара завезли в центральную полосу России.

В ведомстве заявили, что на сегодняшний день по железной дороге было отправлено 354,6 тысячи тонн рыбной продукции, в июне объём перевозок составил 66 тысяч тонн.

Основной экспорт приходится на Москву, Московскую область, Урал и Сибирь. В начале 2022 года рыбаки добыли около 460 тысяч тонн водных биоресурсов.

"Экономическая ситуация в стране не помешала налаживать торговлю между регионами", — отметили в vostokmedia.com.