Сбыт морепродуктов из Приморья увеличился на 20%

Согласно данным Дальневосточной железной дороги, показатели сбыта морепродуктов из Приморья увеличились на 20% в сравнении с предыдущим годом. Часть товара завезли в центральную полосу России.
В ведомстве заявили, что на сегодняшний день по железной дороге было отправлено 354,6 тысячи тонн рыбной продукции, в июне объём перевозок составил 66 тысяч тонн.
Основной экспорт приходится на Москву, Московскую область, Урал и Сибирь. В начале 2022 года рыбаки добыли около 460 тысяч тонн водных биоресурсов.
"Экономическая ситуация в стране не помешала налаживать торговлю между регионами", — отметили в vostokmedia.com.
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Подобная тактика применялась в Карабахе азербайджанцами против Армении.