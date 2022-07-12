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Лолита рассказала, как на её маму в Киеве напал бандеровец: сотрясение мозга

Общество

Лолита Милявская объяснила, почему она сделала выбор в пользу России, отодвинув на второй план Украину.

Лолита рассказала, как на её маму в Киеве напал бандеровец: сотрясение мозга

Певица рассказала, что шесть лет назад её мама на Украине подверглась нападению со стороны националиста (бандеровца). Она ударилась головой о бордюр и получила сотрясение мозга. После этого у пожилой родительницы Милявской случился микроинсульт. Звезда пообещала матери не делать скандал из этой истории, так как её мама очень хотела жить в Киеве.

Лолита рассказала, что одна из её поклонниц поблагодарила её за то, что она не эмигрировала из России. Милявская объяснила, что понимает, как тяжело приходится эмигрантам, так как её отца-еврея вынудили уехать из страны в Израиль, где он умер от тоски по родине.

Певица ответила и на вопрос другой женщины, которая спросила, правда ли что она ненавидит украинцев. Милявская объяснила, что очень любит своих украинских друзей, однако признаёт, что Россия ей очень многое дала в жизни.

"Как я могу ненавидеть нормальных людей?" — сказала Милявская, вспомнив, как Светлана Лобода помогала её маме с лечением на Украине.

Артистка отметила, что на Украине она не поступила ни в один институт, так как её отец был евреем, а в Тамбове, где училась исполнительница, на этот факт просто не обратили внимания.

"Я очень трудный ребёнок для своей страны, от меня ей очень досталось прям по полной", — призналась артистка.

Ранее Лолита Милявская отреагировала на обвинения в предательстве родины. Певица украинского происхождения объяснила, что её давно не жалуют на Украине.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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