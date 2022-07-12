Суд наказал Юрия Дудя* штрафом 120 тысяч рублей за гей-пропаганду. За какое именно интервью блогера оштрафовали, объяснила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
Выяснилось, что поплатился рублём Юрий Дудь за то, что сделал интервью с акционистом Фёдором Павловым-Андреевичем. Бывший Федя Молоток из журнала "Молоток" не скрывает свою нетрадиционную сексуальную ориентацию и называет себя открытым геем.
"Были получены положительные результаты лингвистического исследования и экспертизы информационной продукции на предмет нарушения Федерального закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", — гласит заключение, которое легло в основу обвинения блогера.
Сам Юрий Дудь находится за пределами Российской Федерации и продолжает делать YouTube-контент.
* включён в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента
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