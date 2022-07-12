Физик Виноградов о правилах поведения во время грозы: "Молния бьёт в проводники"

Заместитель заведующего кафедрой общей физики МФТИ Станислав Виноградов в беседе с Pravda. Ru рассказал о правилах безопасного поведения во время грозы.

Учёный рекомендует во время грозы найти себе укрытие, выбирая место подальше от высоких деревьев. В городе лучше переждать грозу в любом помещении.

"Там вас гроза точно не застанет. Потому что даже если гроза ударит в здание, даже если в шалаш, то все пройдет по стенкам", — объяснил Виноградов.

Если непогода застала вас на открытом месте, то следует искать наиболее низкое место.

"Если сильная гроза, присесть на карточки и её просто переждать", — сказал физик, отметив, что вероятность попадания молнии в человека очень мала.

Потенциальную опасность для человека может представлять зонт.

"Молния бьет в проводники, а у зонтика железная ручка", — отметил эксперт.

Виноградов рассказал о хаотичном движении молнии, которая не замечает никаких предметов вокруг.

"Она создает поля, в результате которых из этих предметов в сторону молнии бьет так называемый встречный лидер и замыкает этот самый канал. Если уж быть совсем точным, то когда молния куда-то попадает, это из этого предмета перед этим в сторону молнии ударила совсем маленькая молния, которая замкнула канал. Из ручки зонтика такой встречный лидер вполне ударит", — отметил специалист.

Физик рекомендует во время грозы оставаться в машине, так как ток уйдёт в землю благодаря, в том числе, проводящим шинам.

Дома, по словам Виноградова, опасаться молний не стоит. Даже электрические приборы сейчас находятся в безопасности.

"Электрические сети хорошо зачищены. И вот эти перенапряжения ваших приборов, за исключением особо чувствительной электроники, не дойдут. Компьютер, может быть, и стоит выключить, но это необязательно", — объяснил эксперт.