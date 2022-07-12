Против политика Ильи Яшина возбудили уголовное дело за фейки про ВС РФ

Илья Яшин, который отбывает срок за неповиновение полиции, снова предстанет перед судом. Политику грозит наказание по статье о фейках против российской армии.

Депутат муниципального округа Красносельский почти отбыл свои пятнадцать суток ареста, однако он сам сомневается в том, что его отпустят.

"Сегодня ночью заканчивается срок моего ареста. В 1:20 меня должны выпустить на свободу из московского спецприёмника №2 (Мнёвники). Может, выпустят. А может — нет", — написал депутат в своём микроблоге.

Адвокат Яшина Вадим Прохоров сообщил, что на 39-летнего политика возбудили уголовное дело за фейки про российскую армию (ст. 207.3). Полицейские привезли депутата на обыск в его квартире.

Ранее Яшин предполагал, что его арест является "прологом к будущему уголовному делу".