Первая в России операция по удалению метастаз была проведена в Москве

Впервые в России 17-летнему пациенту была проведена уникальная операция — удаление большого количества метастаз злокачественной опухоли. Хирургическое вмешательство было выполнено методом лапароскопии.

"Мы лапароскопически выполнили циторедуктивную операцию — перитонэктомию и гипертермическую химиоперфузию брюшной полости ребенку с саркоматозом брюшины. Операция прошла успешно. Подобных вмешательств у детей в нашей стране, согласно данным литературы, прежде не выполняли. Ребенок выписался и отправился домой спустя 7 дней после операции. В свой день рождения", — рассказал заведующий отделом торакоабдоминальной хирургии Центра Дмитрий Ахаладзе изданию "Вести Подмосковья".

По словам матери прооперированного юноши Бориса Бэлигма Сандакова, он чувствует себя уже гораздо лучше. В данный момент он проходит курс химиотерапии в своём родном городе, Улан-Уде.

В больницу Улан-Уде подросток поступил с жалобами на вздувшийся живот. Врачи, посчитавшие, что имеют дело с водянкой, прооперировали его, но в ходе операции стало ясно, что у юноши онкология. Он чувствовал себя всё хуже, и после этого его привезли в Центр имени Рогачёва.

Ахаладзе подчеркнул, что раньше за пациентов с аналогичным расположением опухоли врачи не брались, в отличие от сегодняшнего дня. Хирурги удалили юноше все метастазы, которые могли увидеть, а остальные врачи надеются "добить" химиотерапией.