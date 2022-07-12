У югорчан нашёлся свой Хатико

На станции Усть-Юган Нефтеюганского района живёт бездомный пёс, который очень напоминает местным жителям и приезжим своего знаменитого собрата из Японии Хатико.

Как пишет muksun.fm, местные жители переживают за судьбу преданного пса и мечтают, чтобы у него нашёлся любящий хозяин.

"Сургутцы и гости города! Обратите внимание на эту красавицу, у нее умер хозяин и она преданно ждет на перроне! Скитается уже продолжительное время к людям тянется! Пропадет без своего человека! Очень ласковая! Будет верным другом! В Усть Юган находится! Голодная кушает даже хлеб!", — написал один из пользователей местной группы в соцсетях.

Местные жители и работники станции поговаривают, что у собаки был хозяин, который погиб, а верный питомец продолжает его ждать. Именно поэтому пса называют местным Хатико.