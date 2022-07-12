Матвиенко в Дагестане рассказали о пуленепробиваемых бурках

Спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко, находящейся с рабочей поездкой в Дагестане, показали местные бурки. Древняя технология из изготовления позволяла выдерживать выстрелы из ружей и удары сабель.

"Она должна была держать удар сабли и не пропускать пулю, выпущенную из ружья", — рассказал глава северокавказской республики Сергей Меликов Матвиенко. Его слова приводит администрация руководителя региона.

Председатель Совфеда высоко оценила качество дагестанских бурок и призвала местную молодёжь носить их в повседневной жизни.

"Надо, чтобы молодёжь тоже ходила в таких", — сказала она.