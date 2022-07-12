Спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко, находящейся с рабочей поездкой в Дагестане, показали местные бурки. Древняя технология из изготовления позволяла выдерживать выстрелы из ружей и удары сабель.
"Она должна была держать удар сабли и не пропускать пулю, выпущенную из ружья", — рассказал глава северокавказской республики Сергей Меликов Матвиенко. Его слова приводит администрация руководителя региона.
Председатель Совфеда высоко оценила качество дагестанских бурок и призвала местную молодёжь носить их в повседневной жизни.
"Надо, чтобы молодёжь тоже ходила в таких", — сказала она.
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