Вирусолог: кто-то "помог" распространиться оспе обезьян по миру

На первом этапе кто-то "помог" распространению оспы обезьян в мире, так как она появилась одновременно на нескольких континентах, заявил Телеканалу "360" ведущий научный сотрудник ФИЦ ФТМ, вирусолог Александр Чепурнов.

"Полагают, что ей помогли на первом этапе, потому что её появление сразу в нескольких местах и даже на нескольких континентах вызывает недоумение и подозрение", — сказал он.

Специалист также подчеркнул, что наблюдаемый сегодня вирус оспы обезьян отличается от исходного. В частности он быстрее и легче распространяется среди населения, отметил вирусолог.

Ранее во вторник Роспотребнадзор сообщил о первом подтверждённом случае оспы обезьян в РФ. По данным ведомства, инфекцию выявили у мужчины, прибывшего в Санкт-Петербург из Европы. В настоящее время он изолирован.