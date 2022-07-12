В Пермском крае требуют деньги за догазификацию: "Бесплатно ничего не будет"

В селе Мокино Нытвенского района Пермского края с жителей требуют по 170 тыс. рублей за догазификацию частных домовладений, которая анонсировалась как бесплатная. Об этом сообщает properm. ru.

"Жителей Мокино предупредили, что бесплатно, на самом деле, ничего не будет, надо готовить 170 тыс. рублей с дома", — отмечет издание.

По его данным, ещё летом 2021 года власти активно призывали местных жителей заключать договоры на "бесплатную догазификацию домов", однако дальше оформления документации дело не пошло.

"Прошёл год от подачи заявления, а воз и ныне там. В проектном офисе говорят, что ещё не решили, как поведут газ — под землёй или над ней", — приводит properm. ru слова жительницы Мокино Варвары Петуховой.

По информации издания, подключить частные домовладения в селе к газу власти обязались до конца текущего года.