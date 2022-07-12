Президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков рассказал Pravda.Ru, как выбрать лагерь для ребёнка.
По словам Комкова, детский лагерь должен отвечать нескольким требованиям.
"Первое и самое главное — это система безопасности (в том числе медицинская), чтобы родители были спокойны, что ребенок находится под охраной. Второе — чтобы было обеспечено качественное питание детей, сформированное так, как положено", — заявил собеседник издания.
Он посоветовал вожатым не проводить выездные экскурсии, а водить детей в лес и рассказывать о природе и её обитателях.
"В лагерях должна быть организована развивающая деятельность для детей, чтобы они не сидели с утра и до вечера за планшетами и компьютерами, а чтобы занимались развивающими занятиями. Лучше дальние выездные экскурсии не проводить, а устраивать познавательные мини-походы по лесу", — сказал Комков.
По его словам, детей нужно вовлекать в совместную деятельность по принципу педагога Щетинина.
"Если дети станут соучастниками и соорганизаторами всей этой деятельности, то это усилит эффект многократно. Я бы это назвал "эффектом Щетинина". Наш великий педагог Михаил Петрович Щетинин в своей школе разработал уникальный принцип педагогики, когда дети были одновременно и воспитанниками, и воспитателями. Если в лагерях организовать таким образом деятельность, то это будет здорово", — подчеркнул собеседник издания.
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