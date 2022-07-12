Эксперт дал совет родителям по выбору летнего лагеря для детей

Президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков рассказал Pravda.Ru, как выбрать лагерь для ребёнка.

По словам Комкова, детский лагерь должен отвечать нескольким требованиям.

"Первое и самое главное — это система безопасности (в том числе медицинская), чтобы родители были спокойны, что ребенок находится под охраной. Второе — чтобы было обеспечено качественное питание детей, сформированное так, как положено", — заявил собеседник издания.

Он посоветовал вожатым не проводить выездные экскурсии, а водить детей в лес и рассказывать о природе и её обитателях.

"В лагерях должна быть организована развивающая деятельность для детей, чтобы они не сидели с утра и до вечера за планшетами и компьютерами, а чтобы занимались развивающими занятиями. Лучше дальние выездные экскурсии не проводить, а устраивать познавательные мини-походы по лесу", — сказал Комков.

По его словам, детей нужно вовлекать в совместную деятельность по принципу педагога Щетинина.

"Если дети станут соучастниками и соорганизаторами всей этой деятельности, то это усилит эффект многократно. Я бы это назвал "эффектом Щетинина". Наш великий педагог Михаил Петрович Щетинин в своей школе разработал уникальный принцип педагогики, когда дети были одновременно и воспитанниками, и воспитателями. Если в лагерях организовать таким образом деятельность, то это будет здорово", — подчеркнул собеседник издания.