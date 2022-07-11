Совет Федерации пока не планирует собираться на внеочередное заседание, так как в рассматриваемых Госдумой вопросах нет относящихся к компетенции верхней палаты. Об этом заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
"Пока я не вижу вопросов, которые относятся к компетенции СФ. Если, как я предполагаю, там не будет вопросов, относящихся к нашей компетенции, мы собираться не будем", — сказала она журналистам.
Спикер верхней палаты российского парламента призвала "не гадать на кофейной гуще". В случае необходимости Совфед может собраться в любой момент, заверила Матвиенко.
Ранее в понедельник совет Госдумы принял решение собраться на внеочередное заседание нижней палаты 15 июля.
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