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Россиянин дискредитировал ВС РФ в соцсетях и получил штраф

Общество

Суд в Зеленодольске Татарстана оштрафовал 47-летнего мужчину на 15 тысяч рублей. По данным правоохранителей, злоумышленник дискредитировал российскую армию.

Россиянин дискредитировал ВС РФ в соцсетях и получил штраф

"Действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, его (местного жителя. — Прим. ред.) признали виновным в административном правонарушении по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ", — написали в inkazan.ru.

Как отметили правоохранители, в июне мужчина в соцсети оставил под публикацией комментарий и заявил о вандализме со стороны российских военных. Таким образом обвиняемый негативно оценил деятельность Вооружённых сил РФ и дискредитировал их. В издании подчеркнули, что штраф уменьшили из-за смягчающих обстоятельств. Обычно нарушители отдавали от 30 до 50 тысяч рублей.

Ранее муниципальный депутат Алексей Горинов получил семь лет лишения свободы за фейки об армии нашей страны. Известно, что политик критиковал военную спецоперацию Москвы по принуждению к миру на Украине.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Наталия Красовская
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