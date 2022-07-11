Пожилая учительница из Сочи, которая собиралась продать квартиру, попала к нечистым на руку мошенникам, "вытянувшим" из неё более 400 тысяч рублей, пишет 56orb.ru.
57-летняя педагог, осознав, что стала жертвой телефонных злоумышленников, обратилась в полицию Оренбургской области.
Потерпевшая призналась, что мошенникам удалось украсть у неё 431 тысячу рублей.
Схема телефонных воров была традиционной: женщине позвонил мужчина, представившийся потенциальным покупателем её квартиры. Дальше последовал стандартный "развод": учительницу попросили сообщить данные банковской карты.
"Звонивший попросил сообщить данные банковской карты и пароли из смс-сообщений, что женщина и сделала", — рассказали в МВД.
Средства потерпевшей благополучно отправились на счёт жуликам, а сама женщина — в полицию, когда поняла, что к покупке её квартиры эта операция не имела никакого отношения.
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