Учительницу из Сочи мошенники обманули на 400 тысяч рублей при продаже квартиры

Пожилая учительница из Сочи, которая собиралась продать квартиру, попала к нечистым на руку мошенникам, "вытянувшим" из неё более 400 тысяч рублей, пишет 56orb.ru.

57-летняя педагог, осознав, что стала жертвой телефонных злоумышленников, обратилась в полицию Оренбургской области.

Потерпевшая призналась, что мошенникам удалось украсть у неё 431 тысячу рублей.

Схема телефонных воров была традиционной: женщине позвонил мужчина, представившийся потенциальным покупателем её квартиры. Дальше последовал стандартный "развод": учительницу попросили сообщить данные банковской карты.

"Звонивший попросил сообщить данные банковской карты и пароли из смс-сообщений, что женщина и сделала", — рассказали в МВД.

Средства потерпевшей благополучно отправились на счёт жуликам, а сама женщина — в полицию, когда поняла, что к покупке её квартиры эта операция не имела никакого отношения.