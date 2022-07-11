Врач-диетолог Елена Соломатина рекомендовала есть больше шоколада людям с недостатком веса, а также переживающим стресс и занятых интеллектуальным трудом. Об этом сообщает Москва 24.
"Тем, кто имеет дефицит веса тела, испытывает повышенные интеллектуальные нагрузки и переживает стресс, стоит есть больше шоколада", — приводит слова Соломатиной издание.
Специалист добавила, что при выборе шоколада стоит ориентироваться на уровень содержания в нём какао-бобов. Чем их больше в процентном соотношении, тем больше продукт содержит полезных веществ, уточнила она.
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