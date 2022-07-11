Мэр Ельца отрицает свою причастность к делу хирурга, поддержавшего Украину

Мэр города Елец опровергает информацию о том, что именно он стал инициатором возбуждения дела против хирурга, крикнувшего на корпоративе: "Слава Украине!".

Глава Ельца Евгений Боровских заверил, что не имеет никакого отношения к преследованию врача, который попал под внимание правоохранительных органов, так как высказался в поддержку Украины во время празднования Дня медика.

"Ведомственная больница РЖД, в которой работает В. Павленко, — частное учреждение здравоохранения, поэтому ни финансово, ни организационно оно не связано ни с администрацией города, ни с правительством области. Соответственно, я никоим образом не влияю на принимаемые в больнице решения, включая кадровые", — цитирует слова Боровских издание "Подъём".

Ранее хирург Виктор Павленко провинился в том, что во время отдыха в компании коллег и представителей городской администрации и силовых ведомств в шутку крикнул: "Слава Украине!". После этого врача понизили в должности и завели на него дело за дискредитацию Вооружённых сил России.