Станислав Садальский осудил Филиппа Киркорова, который ударил ногой в лицо Юрия Шевчука.
Звезду фильма "Место встречи изменить нельзя" шокировал рассказа Филиппа Киркорова, который рассказал о конфликте с лидером группы "ДДТ". Словесная перепалка закончилась жестоким "мордобоем".
Король российской эстрады с некоторой бравадой в интервью Ксении Собчак поведал, что "дал в морду" Юрию Шевчуку в ответ на его критику в свой адрес. Филипп Бедросович уточнил, что ударил рок-музыканта ногой в лицо.
В Садальском эта история пробудила желание цитировать Евангельские истины.
"Прости его Юра — не ведает, что творит! "Не ведают, что творят", — этими словами Христос перед самым распятием заступался перед Богом-Отцом за своих мучителей. Как можно бить Пушкина, Бродского, Галича, да ещё гордится этим? Печально, куда же мы катимся?" — выразил свою точку зрения заслуженный артист РСФСР.
Ранее Филипп Киркоров объяснил, чем лидер группы "ДДТ" вывел его из себя.
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