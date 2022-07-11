Садальский о драке Киркорова и Шевчука: "Прости его, Юра"

Станислав Садальский осудил Филиппа Киркорова, который ударил ногой в лицо Юрия Шевчука.

Звезду фильма "Место встречи изменить нельзя" шокировал рассказа Филиппа Киркорова, который рассказал о конфликте с лидером группы "ДДТ". Словесная перепалка закончилась жестоким "мордобоем".

Король российской эстрады с некоторой бравадой в интервью Ксении Собчак поведал, что "дал в морду" Юрию Шевчуку в ответ на его критику в свой адрес. Филипп Бедросович уточнил, что ударил рок-музыканта ногой в лицо.

В Садальском эта история пробудила желание цитировать Евангельские истины.

"Прости его Юра — не ведает, что творит! "Не ведают, что творят", — этими словами Христос перед самым распятием заступался перед Богом-Отцом за своих мучителей. Как можно бить Пушкина, Бродского, Галича, да ещё гордится этим? Печально, куда же мы катимся?" — выразил свою точку зрения заслуженный артист РСФСР.

Ранее Филипп Киркоров объяснил, чем лидер группы "ДДТ" вывел его из себя.