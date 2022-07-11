Совфед и Госдума могут собраться на внеплановые заседания 15 июля

Внеплановое заседание Совета Федерации может состояться 15 июля — в один день с внеочередным заседанием Госдумы. Об этом заявил глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.

"Не исключено, что можем в тот же день", — цитирует его РИА Новости.

Накануне стало известно, что в понедельник совет Госдумы решит вопрос о проведении 15 июля внеочередного заседания палаты. На нём планируется рассмотреть "вопросы, требующие неотложного решения, в том числе правительственные инициативы".

По словам Тимченко, в Совет Федерации соберётся, чтобы рассмотреть законы, принятые Госдумой. По данным информагентства, речь идёт об инициативах, направленных на поддержку экономики.