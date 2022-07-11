Independent: британцы потеряли интерес к проблемам украинских беженцев

Британская международная интернет-компания YouGov провела социологический опрос среди жителей страны по поводу беженцев с Украины. Согласно полученным данным, в начале весны около 80% британцев выступали за переселение украинцев в Соединённое Королевство, а 42% были убеждены, что количество беженцев должно исчисляться "как минимум" десятками тысяч.

Однако сейчас показатели заметно сократились: о "десятках тысяч" теперь говорят только 29% британцев. По словам исполнительного директора благотворительной организации Reset Communities and Refugees Кейт Браун, падение интереса жителей Британии к украинским беженца произошло из-за высокой стоимости жизни.

"Мы знаем, что уровень интереса меняется в зависимости от новостей и давления на стоимость жизни, и что также может наступить усталость от сострадания. Несмотря на это, мы продолжаем наблюдать высокий уровень интереса людей к размещению украинцев в их собственных домах, обучив более 3000 спонсоров в рамках нашей службы "Дома для Украины"", — заявила она в беседе с The Independent.