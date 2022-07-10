Данилко рассказал о ссоре с другом из России: "Ну что ты сейчас, Лёнь"

Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, рассказал, как спецоперация на Украине стала поводом для раздора с его закадычным приятелем из России.

Данилко поведал, что разговоры на политические темы с его другом из России зашли в тупик. Приятели не нашли взаимопонимания по теме СВО.

"Один человек меня поразил, даже не поразил, а удивил тем, как он придумал такую ситуацию… Мы с ним в достаточно в близких таких отношениях, можем рассказать все, так как знакомы 100 лет, он из России. И вот мы говорим-говорим, я ему: "Ну что ты сейчас, Лёнь", — сказал шоумен, но тут же осёкся, так как случайно произнёс имя друга вслух.

Данилко поспешил заверить, что он не имел в виду Леонида Агутина.

"Ой, проговорился", — признался украинский артист.

Данилко объяснил, что подолгу беседовал с приятелем, однако в какой-то момент споры зашли в тупик. Шоумен попытался позвонить другу, однако тот просто перестал брать трубку.

В начале марта Данилко, которому запретили приезжать в РФ ближайшие 50 лет, рассказывал, что одна известная в России личность после начала спецоперации на Украине хотела эвакуировать его из Киева, однако артист отказался спасаться бегством.