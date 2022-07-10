Филипп Киркоров рассказал о драке с Юрием Шевчуком. Король российской эстрады объяснил, чем лидер группы "ДДТ" вывел его из себя.
Киркоров дал интервью Ксении Собчак. В беседе с журналисткой певец вспомнил о своём давнем конфликте с солистом "ДДТ".
Вывело из себя исполнителя хита "Цвет настроения синий" то, что Шевчук позволил себе его раскритиковать за использование фонограммы. Лидер "ДДТ" назвал это обманом зрителей.
"Я ему просто в морду дал, когда увидел, и всё. Причем даже ногой, по-моему. Я сидел в кресле в баре, он подошел, сказал какую-то гадость", — поведал Киркоров.
Филипп Бедросович отметил, что от его удара Шевчук отлетел к барной стойке. После этого Киркоров с Шевчуком нигде не пересекался.
Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров впал в немилость публики. Его концерты бойкотируют в регионах России.
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