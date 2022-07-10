Лидер "Би-2" Лёва Бортник объяснил, на каких условиях группа выступила на стадионе Петербурга. Выход коллектива к публике обернулся грандиозным скандалом.
Солист "Би-2" Лёва Бортник прокомментировал выступление группы на "Зенит Арене", когда футбольные болельщики скандировали оскорбления в адрес музыкантов, не дав им полноценно выступить.
"Мы приехали в Питер поддержать "Спартак". Разговора о гонораре не было вообще — играли бесплатно. Обратно в Испанию летел на лоукостере. Билеты оплатили организаторы. Кроме нервов, ничего не заработал", — объяснил Бортник в своём микроблоге.
Ксения Собчак предположила, что дополнительным раздражающим фактором стало то, что музыкант вышел к фанатам "Зенита" с красным шарфом болельщика "Спартака" на шее.
Интернет-пользователи недоумевают, кто допустил неблагонадёжную в идеологическом плане группу выступать на официальном мероприятии. В Сети распространилась информация о том, что коллектив, который ранее отказался петь под баннером с буквой Z, уже пополнил "чёрные списки" с запретом появляться на концертных площадках России.
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