Собчак о переименовании президента РФ: "Предлагаю — Всемилостивейший Государь"

Ксения Собчак прокомментировала инициативу партии ЛДПР попрощаться в России с термином президент и именовать главу РФ русским словом.

Члены партии ЛДПР уверены, что в России следует забыть слово президент, так как оно имеет иностранное происхождение.

В думской фракции считают, что именовать лидера России следует "правитель" или "глава государства".

Ксения Собчак оценила предложение и поделилась своим мнением на этот счёт.

"Я предлагаю остановиться на варианте "Всемилостивейший Государь"", — написала журналистка в своём микроблоге.

Ранее Собчак высказалась по поводу заметных кадровых перестановок на Украине. Журналистка увидела в увольнении должностных лиц закономерность.