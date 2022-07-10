Ксения Собчак прокомментировала инициативу партии ЛДПР попрощаться в России с термином президент и именовать главу РФ русским словом.
Члены партии ЛДПР уверены, что в России следует забыть слово президент, так как оно имеет иностранное происхождение.
В думской фракции считают, что именовать лидера России следует "правитель" или "глава государства".
Ксения Собчак оценила предложение и поделилась своим мнением на этот счёт.
"Я предлагаю остановиться на варианте "Всемилостивейший Государь"", — написала журналистка в своём микроблоге.
Ранее Собчак высказалась по поводу заметных кадровых перестановок на Украине. Журналистка увидела в увольнении должностных лиц закономерность.
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С 29 по 30 июня в Мадриде проходил саммит Североатлантического альянса.