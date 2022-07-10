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Хирург из Липецкой области предстанет перед судом за поддержку Украины

Общество

В Липецкой области хирург поплатился за фразу в поддержку Украине. Крамольные слова услышал мэр, поэтому медик предстанет перед судом за дискредитацию ВС РФ.

Хирург из Липецкой области предстанет перед судом за поддержку Украины

Отдых для врачей в День медика на базе отдыха в Ельце закончился криминалом. Нетрезвый завотделением хирургии Виктор Павленко громко крикнул: "Слава Украине!".

Это высказывание не прошло мимо ушей главы города Ельца Евгения Боровских, поэтому хирургу грозит наказание за "дискредитацию вооружённых сил".

Павленко, которого сразу же понизили в должности, списал свой поступок на действие алкоголя. Он заверил, что считает произнесённые им слова вредными и неправильными.

"Это было в шутку, потому что я думал, что там только сотрудники нашей больницы, но там оказался глава города и вся администрация. Если бы их не было… А так — завернулось очень круто. Мэр прямо там сказал, что такого человека надо увольнять", — цитирует слова медика издание "Подъём".

Хирург, который потерял руководящую должность, рассказал о своём воспитании в коммунистическом духе.

"У меня отец коммунист, фронтовик, сотрудник "Смерша”. Я с детства воспитан в коммунистическом духе. Ну как я могу дискредитировать армию?" — сказал медик.

Ранее сообщалось, что в городе Мичуринск Тамбовской области осквернили могилу воина, павшего на Украине.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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