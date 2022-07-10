В Липецкой области хирург поплатился за фразу в поддержку Украине. Крамольные слова услышал мэр, поэтому медик предстанет перед судом за дискредитацию ВС РФ.
Отдых для врачей в День медика на базе отдыха в Ельце закончился криминалом. Нетрезвый завотделением хирургии Виктор Павленко громко крикнул: "Слава Украине!".
Это высказывание не прошло мимо ушей главы города Ельца Евгения Боровских, поэтому хирургу грозит наказание за "дискредитацию вооружённых сил".
Павленко, которого сразу же понизили в должности, списал свой поступок на действие алкоголя. Он заверил, что считает произнесённые им слова вредными и неправильными.
"Это было в шутку, потому что я думал, что там только сотрудники нашей больницы, но там оказался глава города и вся администрация. Если бы их не было… А так — завернулось очень круто. Мэр прямо там сказал, что такого человека надо увольнять", — цитирует слова медика издание "Подъём".
Хирург, который потерял руководящую должность, рассказал о своём воспитании в коммунистическом духе.
"У меня отец коммунист, фронтовик, сотрудник "Смерша”. Я с детства воспитан в коммунистическом духе. Ну как я могу дискредитировать армию?" — сказал медик.
Ранее сообщалось, что в городе Мичуринск Тамбовской области осквернили могилу воина, павшего на Украине.
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С 29 по 30 июня в Мадриде проходил саммит Североатлантического альянса.