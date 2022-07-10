Тиньков сообщил, что полностью победил рак крови: "Второй день рождения"

Предприниматель Олег Тиньков сообщил о полном излечении от онкологического заболевания.

Бизнесмен рассказал, что через два года после трансплантации костного мозга врачи констатировали ремиссию.

"Второй день рождения у нас это называется", — написал миллиардер.

Тиньков приободрил тех, кто борется с лейкозом.

"Излечиться можно", — заверил экс-глава банка "Тинькофф", призвав людей к терпению и к вере в лучшее.

Побочным эффектом лечения, по признанию бизнесмена, стало воспаление глаз.

Ранее бизнесмен, который резко осудил спецоперацию на Украине, дал совет успешным молодым людям. Бывший банкир рекомендует гражданам РФ, имеющим востребованную профессию, эмигрировать.