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Выступление группы "Би-2" заглушили криками: "Пошли вон, твари!"

Общество

Музыкантов группы "Би-2" агрессивно встретили на стадионе "Зенит Арена". Выступление артистов было не слышно из-за озлобленных выкриков футбольных болельщиков.

Выступление группы "Би-2" заглушили криками: "Пошли вон, твари!"

В Сети появилось видео, на котором участники группы "Би-2" поют на стадионе после финала суперкубка России по футболу. Артистов не слышно из-за того, что их музыка глушится дружным скандированием любителей футбола.

"Пошли вон, твари!" — скандировали болельщики.

Ситуацию прокомментировала Ксения Собчак.

"А вот болельщики выступление Би-2, как мы можете слышать, не оценили. Может быть дело с спартаковской розе на шее музыканта. А может быть в народной поддержке сами знаете чего", — написала журналистка под видео с выступлением группы "Би-2".

В конце апреля группа "Би-2" отменила концерт, который в четверг должен был пройти в Омске. Причиной стал баннер в поддержку президента России с буквой Z.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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