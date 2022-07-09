Музыкантов группы "Би-2" агрессивно встретили на стадионе "Зенит Арена". Выступление артистов было не слышно из-за озлобленных выкриков футбольных болельщиков.
В Сети появилось видео, на котором участники группы "Би-2" поют на стадионе после финала суперкубка России по футболу. Артистов не слышно из-за того, что их музыка глушится дружным скандированием любителей футбола.
"Пошли вон, твари!" — скандировали болельщики.
Ситуацию прокомментировала Ксения Собчак.
"А вот болельщики выступление Би-2, как мы можете слышать, не оценили. Может быть дело с спартаковской розе на шее музыканта. А может быть в народной поддержке сами знаете чего", — написала журналистка под видео с выступлением группы "Би-2".
В конце апреля группа "Би-2" отменила концерт, который в четверг должен был пройти в Омске. Причиной стал баннер в поддержку президента России с буквой Z.
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