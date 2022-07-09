Музыкантов группы "Би-2", которых обвиняли в неприязни к спецоперации на Украине, пригласили выступить на "Зенит Арене".
Солистам "Би-2" снова дозволили нести своё искусство в массы, несмотря на прежние вопросы к музыкальному коллективу, который отказался выступать на сцене, украшенной буквой Z.
Звёзды устроили феерическое выступление после финала суперкубка России по футболу перед стадионом болельщиков. Выступление рок-группы транслировали по каналу "Матч-ТВ".
Такое выступление музыкантов было воспринято как прощение коллектива, который показал себя ранее ненадёжным в идеологическом плане.
В начале июня группа "Би-2", которая попала в чёрный список, должна была выступить в ресторане Ginza Санкт-Петербурга, однако выступление отменили из-за рекомендаций представителей силового ведомства.
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Кедми считает, что объявление Украиной войны России "развяжет руки" ВС РФ.