Прощённые музыканты из группы "Би-2" выступили на "Зенит Арене"

Музыкантов группы "Би-2", которых обвиняли в неприязни к спецоперации на Украине, пригласили выступить на "Зенит Арене".

Солистам "Би-2" снова дозволили нести своё искусство в массы, несмотря на прежние вопросы к музыкальному коллективу, который отказался выступать на сцене, украшенной буквой Z.

Звёзды устроили феерическое выступление после финала суперкубка России по футболу перед стадионом болельщиков. Выступление рок-группы транслировали по каналу "Матч-ТВ".

Такое выступление музыкантов было воспринято как прощение коллектива, который показал себя ранее ненадёжным в идеологическом плане.

В начале июня группа "Би-2", которая попала в чёрный список, должна была выступить в ресторане Ginza Санкт-Петербурга, однако выступление отменили из-за рекомендаций представителей силового ведомства.