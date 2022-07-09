Собчак о изгнании украинских послов: "Убирают сумасшедших во власти"

Ксения Собчак прокомментировала заметные кадровые перестановки на Западе. Журналистка увидела в увольнении должностных лиц закономерность.

Собчак высказалась о том, что Владимир Зеленский уволил посла в Германии Андрея Мельника, который обозвал Олафа Шольца ливерной колбасой.

Она напомнила, как Мельник защищал Степана Бандеру*.

"Нет никаких доказательств того, что бандеровцы убили сотни тысяч евреев. Это нарратив, который до сих пор продвигают русские. Он находит поддержку в Германии, Польше и Израиле", — привела цитату украинского посла телеведущая.

Собчак напомнила об увольнении омбудсмена Украины Людмилы Денисовой.

"Во второй раз, кстати, там убирают сумасшедших во власти — первой была омбудсмен, которая выдумала "чудовищные изнасилования украинских детей русскими". Хотя может он и на повышение сейчас пойдёт, как знать. Ещё уволены послы в Венгрии, Чехии, Норвегии, Индии", - рассказала Ксения Анатольевна.

Ранее Собчак восприняла появление Дмитрия Медведева с женой Светланой Медведевой на публике как попытку опровергнуть слухи об их разводе.

* лидер ОУН-УПА (признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ).