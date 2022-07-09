Ксения Собчак прокомментировала заметные кадровые перестановки на Западе. Журналистка увидела в увольнении должностных лиц закономерность.
Собчак высказалась о том, что Владимир Зеленский уволил посла в Германии Андрея Мельника, который обозвал Олафа Шольца ливерной колбасой.
Она напомнила, как Мельник защищал Степана Бандеру*.
"Нет никаких доказательств того, что бандеровцы убили сотни тысяч евреев. Это нарратив, который до сих пор продвигают русские. Он находит поддержку в Германии, Польше и Израиле", — привела цитату украинского посла телеведущая.
Собчак напомнила об увольнении омбудсмена Украины Людмилы Денисовой.
"Во второй раз, кстати, там убирают сумасшедших во власти — первой была омбудсмен, которая выдумала "чудовищные изнасилования украинских детей русскими". Хотя может он и на повышение сейчас пойдёт, как знать. Ещё уволены послы в Венгрии, Чехии, Норвегии, Индии", - рассказала Ксения Анатольевна.
Ранее Собчак восприняла появление Дмитрия Медведева с женой Светланой Медведевой на публике как попытку опровергнуть слухи об их разводе.
* лидер ОУН-УПА (признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ).
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Кедми считает, что объявление Украиной войны России "развяжет руки" ВС РФ.